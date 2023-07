GP da Grã-Bretanha F1/2º pelotão: Aston Martin arrisca e Ferrari joga à defesa

Este ano existe uma volatilidade competitiva enorme, sendo o único denominador comum o domínio de Max Verstappen, que tem tido inúmeros perseguidores, entre os quais a Ferrari e a Aston Martin. No entanto, estas duas equipas não conseguiram melhor que terminar na segunda metade do top-10 do Grande Prémio da Grã-Bretanha. FOTOS Martin Trenkler A equipa de Silverstone e a de Maranello estavam conscientes de que a pista britânica poderia ser uma das mais difíceis que teriam de enfrentar este…...