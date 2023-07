GP da Grã-Bretanha de F1: 5 histórias que prometem passar pelo paddock

A Fórmula 1 prossegue a sua temporada com o Grande Prémio da Grã-Bretanha e serão muitos os temas que alimentarão as conversas no paddock, que vão desde Albon e Dr. Marko, a Alfa Romeo e as novas equipas.FOTOS Martin Trenkler Albon diz não a Dr. MarkoA posição de Sergio Pérez na Red Bull debilitou-se bastante nos dois últimos meses, mas a Red Bull está sem opções para substituir o atual colega de equipa de Max Verstappen.Desde o Grande Prémio de…...