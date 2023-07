O impacto da morte de Dilano van’t Hoff

O automobilismo poderá ter de mudar a sua abordagem às corridas com chuva, depois do acidente de Dilano van't Hoff em Spa-Francorchamps e no próximo fim-de-semana haverá já um passo nesse sentido. O jovem neerlandês foi colhido por outro piloto já depois da ligeira direita da recta de Kemmel, quando se imobilizou no meio da pista devido a um outro incidente. Com a pista muito molhada, o spray levantado pelos carros impediu que o monolugar estacionado em plena zona que…...