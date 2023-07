GP Áustria F1, corrida Sprint deixa uma questão: poderá a Ferrari incomodar Verstappen?

O Red Bull Ring foi o palco do segundo fim-de-semana Sprint da temporada, tendo sido uma boa corrida, mas terá sido devido ao formato ou às circunstâncias? E o que esperar da corrida principal do Grande Prémio da Áustria de F1? A pista situada em Spielberg foi o cenário do segundo evento Sprint da época, que tem um novo regulamento este ano na tentativa de tornar o dia de sábado mais animado, tendo a primeira experiência, em Baku, ficado aquém…...