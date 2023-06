GP da Áustria – 5 histórias que prometem passar pelo paddock

No próximo fim-de-semana disputa-se a nona etapa da temporada do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, o Grande Prémio da Áustria, e espera-se um paddock muito activo com algumas histórias que tem vindo a ser discutidas. Apresentamos cinco temas que consideramos poderem dominar as conversas. A pressão cresce sobre de Vries A temporada de estreia do piloto neerlandês não tem sido brilhante, longe disso. Tem vindo a ser dominado pelo seu colega de equipa na AlphaTauri, Yuki Tsunoda, seja em…...