Fórmula 1: Será que foi mesmo a Ferrari a errar?

Charles Leclerc foi bastante crítico da estratégia da Ferrari para a qualificação do Grande Prémio do Canadá e, mesmo se, depois, amenizou as suas palavras, ficou a ideia de que os estrategas de Maranello voltaram a errar, mas terá sido mesmo assim? A sessão que definiu a grelha de partida para a prova de Montreal foi uma das mais difíceis do ano, uma vez que com a pista húmida e com alguns aguaceiros a caírem ocasionalmente, fazer uma volta rápida…...