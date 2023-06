WRC, Rali Safari: Sébastien Ogier arriscou… e petiscou!

Apesar de um pequeno contratempo matinal, Sébastien Ogier esteve quase exemplar e construiu uma boa liderança no final do primeiro dia do Rali Safari. O francês estabeleceu uma vantagem de dois dígitos em apenas três especiais nesta sétima prova do Campeonato do Mundo de Ralis. Apenas uma falha na unidade híbrida prejudicou o octacampeão mundial no final da manhã do Rali Safari, reduzindo a sua vantagem para apenas 2,5 segundos sobre o seu companheiro de equipa Kalle Rovanperä antes da…...