F1 GP do Canadá, lições: Williams deu sinais positivos

A Williams não aproveitou a nova regulamentação para dar mais um passo em frente e claramente apresenta um nível abaixo da concorrência. Mas as melhorias que têm sido implementadas vão permitindo que a Williams, pela mão de Alex Albon, consiga pontos importantes. Depois do GP do Canadá, a Williams instalou-se no nono lugar na tabela de construtores, enquanto Albon subiu ao 12º posto com sete pontos. As melhorias na Williams não permitem lutar por pontos de forma regular, mas já…...