F1 GP do Canadá, Lições: Mercedes e Aston Martin mais próximas da Red Bull

Fernando Alonso disse que esperava pressionar um pouco mais Max Verstappen na corrida do Canadá. Acabou por não aconteceu, mas algo ficou claro... a Aston Martin e a Mercedes estão mais próximas da Red Bull. Olhando para as distâncias no final das oito jornadas disputadas até agora, a diferença média entre a Red Bull e a concorrência rondava os 22 segundos (esquecendo o GP da Austrália que acabou com o Safety Car). No Canadá, essa diferença caiu para 10 segundos.…...