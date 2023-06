GP Canadá F1/2º pelotão: Williams e Albon fazem tudo bem

Alex Albon foi o mais forte na luta pela primazia no Segundo Pelotão no Grande Prémio do Canadá, tendo a Williams usado tudo o que tinha ao seu alcance para poder dar ao seu piloto as condições para terminar nos pontos. Depois de ter pontuado logo na primeira corrida da temporada, com um décimo lugar, o piloto tailandês tem vindo a ser um dos candidatos a terminar entre os dez primeiros, sobretudo, quando existem problemas com os recrutas das cinco…...