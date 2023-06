GP do Canadá de F1: 5 histórias que prometem passar pelo paddock

A Fórmula 1 continua a sua temporada no próximo fim-de-semana com o Grande Prémio do Canadá e, depois de mais de uma semana de interregno, haverá algumas conversas no paddock. O exame da FerrariA temporada desapontante da Ferrari continuou em Barcelona, com Carlos Sainz a terminar em quinto, apesar de arrancar de segundo, e Charles Leclerc a recuperar da via do ‘pit-lane’ apenas até ao décimo primeiro posto, muito embora a equipa tenha introduzido o seu novo pacote técnico na…...