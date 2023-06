GP da Grã-Bretanha F1 2003: Invasão de pista e vitória de ‘Rubinho’ foi há 20 anos

No ano em que um fanático invadiu a pista e por pouco não foi ceifado por Pizzonia, a vitória acabou por sorrir a Rubens Barrichello depois de um intenso duelo com Kimi Raikkonen.Da grelha da altura, sobra Fernando Alonso, na altura de Renault. Rubens Barrichello corre na NASCAR Brasil, Juan Pablo Montoya, na IMSA, Kimi Räikkönen, fez recentemente uma prova de NASCAR, David Coulthard é comentador e piloto nos shows da Red Bull, Jenson Button, ‘fez’ Le Mans com o…...