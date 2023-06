Opinião: E agora Honda, para quando Le Mans?

As 24h de Le Mans foram uma festa memorável e, até agora, o momento do ano no desporto motorizado mundial. A festa foi tremenda, o espetáculo dentro e fora de pista de excelência e os fãs de automobilismo ficaram de alma lavada. Uma prova que será recordada por muitos anos. Mas ficou-me uma dúvida na mente. O que teria sido se a Honda tivesse aceitado o desafio de correr no centenário? A primeira grande corrida de 24h de 2023 teve…...