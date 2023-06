24 Horas de Le Mans de 1977: Por uma Unha Negra

As 24 Horas de Le Mans de 1977 tinham tudo para ser emocionantes, graças à antecipada batalha entre Porsche e Renault, com algum favoritismo a recair no construtor francês. No entanto, a exibição dos homens da casa acabou em desilusão, mas a Porsche não se livrou de uns valentes sustos, com Jacky Ickx a salvar as operações para o construtor de Weissach com uma das suas melhores performances da carreira. Aqueles eram os dias em que o Mundial de Sport-Protótipos…...