GP Espanha F1: Verstappen num mundo à parte

Desde a sexta-feira do Grande Prémio de Espanha que a vitória de Max Verstappen parecia uma inevitabilidade, centrando-se o interesse do fim-de-semana em verificar como estaria o equilíbrio de forças atrás da Red Bull, depois das evoluções apresentadas pela Mercedes e Ferrari. O Circuit de Barcelona – Catalunya assentava como uma luva ao RB18 Honda, com longas curvas de média velocidade seguidas de rectas, beneficiando a eficácia aerodinâmica do monolugar de Milton Keynes. No entanto, desde o início do fim-de-semana…...