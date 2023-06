WRC: Thierry Neuville dá 1º triunfo à Hyundai em 2023

Depois de quatro vitórias da Toyota e uma da Ford, eis que a Hyundai se estreia a vencer em 2023, e logo com uma dobradinha, com Thierry Neuville e Esapekka Lappi a aproveitarem bem o erro de Sébastien Ogier, que saiu de estrada quando liderava. O Rali da Sardenha foi uma boa prova, muito equilibrada até ao momento chave, deixando a certeza que o campeonato pode ser bem mais aberto este ano do que foi o ano passado. Pena é…...