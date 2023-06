WRC, Rali da Sardenha: Hyundai a caminho do 1º triunfo do ano

No final do segundo dia de prova, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) lideram com 36.4s de avanço para Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1), com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) em terceiro a quase dois minutos, isto depois de uma etapa em que Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) e Esapekka Lappi passaram boa parte dos troços em luta direta pela liderança, que alternaram várias vezes, com Neuville, 'devagar' a aproximar-se.Quando Lappi já estava…...