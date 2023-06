GP de Espanha de F1: 5 histórias que prometem passar pelo paddock

A Fórmula 1 continua a sua temporada no próximo fim-de-semana com o Grande Prémio de Espanha e, depois da passagem por Monte Carlo, serão muitos os temas que alimentarão as conversas no paddock. Evoluções decisivas na FerrariA Ferrari vai estrear em Montmeló o seu aguardado pacote técnico com o qual espera poder dar um salto competitivo. Parte de seus componentes deveriam ter visto a pista pela primeira vez em Imola, mas o cancelamento do Grande Prémio dell’ Emilia – Romagna…...