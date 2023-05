GP do Mónaco de F1: 5 histórias do paddock

O paddock do Grande Prémio voltou a ter rumores e boatos, tendo pilotos, motores, trocas de staff e caixas de velocidades dominado as conversas… Nega ao ex-patrãoToto Wolff tentou colocar Mick Schumacher no lugar de Logan Sargeant, na Williams, mas James Vowles não se mostrou interessado na troca de pilotos proposta pelo seu antigo patrão.O piloto americano não tem tido uma estreia na Fórmula 1 brilhante, sendo batido exemplarmente por Alex Albon, sendo um dos únicos dois pilotos que ainda…...