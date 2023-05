Automobile Club de Monaco não garante continuidade da prova no calendário da F1

Michel Boeri, presidente do Automobile Club de Monaco, avisa que o Grande Prémio de Fórmula 1 pode não se realizar após a temporada de 2025, ano em que termina o contrato atual entre o organizador monegasco e a competição gerida pela Liberty Media, assinado recentemente.Num tom crítico, Boeri assumiu em entrevista ao L’Équipe que apesar do traçado monegasco estar na essência da Fórmula 1, pode ficar sem lugar no calendário da competição se existirem ofertas mais vantajosas para os detentores…...