F1, GP do Mónaco: Sergio Pérez confirma o título de “rei dos citadinos”?

Sergio Pérez tem acumulado vitórias em traçados citadinos e depois do título de "ministro da defesa" (conquistado pela forma afoita como se defendeu dos ataques de Lewis Hamilton no GP de Abu Dhabi de 2021), começa agora a ser conhecido como o "rei dos citadinos". O Mónaco é o local ideal para confirmar isso mesmo. Em seis vitórias de Sergio Pérez, cinco foram conquistadas em traçados citadinos e, no ano passado, o mexicano festejou o triunfo nas ruas do principado.…...