O que significam os boatos da Ferrari para Hamilton

Pela primeira vez na sua carreira, Lewis Hamilton esta numa situação em que as vitórias parecem estar fora do seu horizonte num momento em que se aproxima do final da sua carreira. A ‘possibilidade Ferrari’ parece ter ganho força nos últimos dias, mas a Mercedes parece ser a sua única opção para se manter no mundo dos Grandes Prémios. O piloto inglês ingressou na Fórmula 1 com estrondo, lutando pelo título mundial logo na sua primeira temporada, o que em…...