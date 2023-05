F1: Planos alterados para o resto da temporada após cancelamento de Imola

Pouco há de positivo a retirar do cancelamento do Grande Prémio de Emilia-Romagna em Fórmula 1. Esta situação só ocorreu porque nessa região de Itália que dá nome à prova abateu-se um desastre sobre quem lá vive. Destruição, caos e morte resultam das condições meteorológicas adversas que se ainda se sentem na região e que impedem o mundo de falar e ver os pilotos de Fórmula 1 a competirem num traçado com muita história na competição.Ainda assim, não havendo competição…...