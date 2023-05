WRC, Rali de Portugal, Jari-Matti Latvala: “O Kalle (Rovanpera) esteve imparável”

A Toyota mantém a sua veia vencedora no Rali de Portugal, Kalle Rovanpera venceu pela primeira vez este ano com uma prestação do nível de várias que fez o ano passado e Jari-Matti Latvala está naturalmente feliz: "Estamos muito contentes com esta vitória aqui em Portugal. Na sexta-feira as coisas pareciam bastante difíceis para nós porque perdemos dois carros e só nos restava um na luta. Mas o Kalle (Rovanpera) estava a conduzir de forma soberba e no final foi…...