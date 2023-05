Carlos Barbosa e a GNR no Rali de Portugal: “não há qualquer tipo de problema com a GNR, mas sim com o estado que deve pagar”

Na sequência de declarações de Carlos Barbosa, Presidente do ACP, à Sport TV, em que alertou para os valores pagos no Rali de Portugal à GNR: “Custam uma fortuna", essas palavras criaram revolta na instituição com a Associação de Profissionais da Guarda a emitir um comunicado a dizer que as declarações do presidente da ACP “são vergonhosas, irresponsáveis e, é no mínimo exigível que se retrate. É que, para além dos milhões que gere e que a ACP certamente encaixa,…...