A Fórmula 1 celebrou 73 anos, mas mantém a vitalidade

A 13 de maio de 1950 tinha início o primeiro campeonato do mundo de pilotos de Fórmula 1. Realizada em Silverstone, a primeira prova foi vencida por Giuseppe Farina com um pódio preenchido com os pilotos com carros da Alfa Romeo, que tinha sido tentada pela nova competição. Luigi Fagioli foi segundo e Reg Parnell foi terceiro, enquanto Juan Manuel Fangio desistiu a oito voltas do final da corrida inaugural. Farina, que passado uma semana esteve envolvido num incidente na…...