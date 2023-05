GP de Miami – 5 histórias do paddock

O paddock do Grande Prémio de Miami fervilhou com rumores e boatos, indo desde menus até despedimentos e casamentos improváveis… Americanices que desagradam O Grande Prémio de Miami tem vindo a ser o cenário de algumas experiências por parte da FOM e este ano voltou a inovar, com uma apresentação de cada um dos pilotos, um a um, vinte e três minutos antes da corrida ter o seu início. A generalidade dos homens que se sentam atrás do volante não…...