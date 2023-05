Simuladores estão a chegar ao WRC: “estou convencido que pode ser suficientemente bom”, diz Cyril Abiteboul

Ao contrário do que sucede com a F1, em que os simuladores estão ‘instalados’ há muitos, muitos anos, nos ralis essa tecnologia é bastante mais difícil de implementar, e a razão nada tem a ver com a construção do ‘edifício’, do hardware, mas sim do software. Explicando: encontrar uma boa correlação em pistas em que as diferença no asfalto são pequenas, é muito mais fácil ajustar os parâmetros do contacto dos carros com o tipo de pista do que nos…...