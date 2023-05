GP Miami F1, Lições: Apesar de críticas de CEO, Alpine foi a melhor dos ‘outros’

Otmar Szafnauer reagiu às críticas de Laurent Rossi afirmando que as declarações do CEO da Alpine não vão pressionar mais a equipa. Em Miami, a Alpine voltou a liderar o ‘segundo pelotão’. Pierre Gasly não aguentou os pilotos da Mercedes e Charles Leclerc atrás de si, como estiveram a certa altura da corrida. Ou seja, a Alpine ainda não consegue discutir a classificação com a Mercedes, como deram a entender os responsáveis da equipa após as duas primeiras corridas, mas…...