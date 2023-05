GP Miami F1, Lições: Fernando Alonso com motivos para sorrir

Alonso procura a vitória 33, mas é o número 15 que o persegue. Em todos os fins de semana de competição até agora, o espanhol conseguiu angariar 15 pontos. No Azerbaijão não foi ao pódio, mas os pontos amealhados na corrida sprint não o fizeram perder o ritmo. Alonso está radiante na sua nova realidade. Os elogios à equipa e ao carro sucedem-se e se tirássemos os Red Bull das contas do campeonato, Alonso seria o líder com boa margem.…...