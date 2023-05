GP Miami F1, Lições: Ninguém faz frente à Red Bull

A Red Bull mantém o domínio em pista com que iniciou a temporada de 2023. As atualizações das equipas adversárias começam a surgir, mas os seus monolugares ainda não fazem frente à performance que a equipa de Milton Keynes consegue extrair do seu RB19. É notória a diferença de desempenho em reta com ajuda do DRS. A solução apelidado de triplo DRS da Red Bull faz a diferença - uma solução que integra a asa traseira, a ‘beam wing’ e…...