F1 GP Miami: Alpine reage às palavras do seu CEO

Finalmente, a Alpine concretizou o seu potencial, vencendo a luta pela primazia no Segundo Pelotão no Grande Prémio de Miami e respondendo às críticas que vinham de dentro. Depois dos desaires dos dois últimos Grandes Prémios – da Austrália e do Azerbaijão – a equipa do construtor francês tinha de dar uma resposta, até porque Laurent Rossi, o CEO da marca, numa entrevista dada ao canal francês ‘Canal +’ mostrava-se muito agastado, criticando duramente a estrutura sediada em Enstone. “Não…...