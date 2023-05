F1: Menos ultrapassagens não se justificam apenas pela redução das zonas de DRS

Pelo segundo fim de semana consecutivo, a FIA reduziu as zonas de DRS disponíveis. Já tinha acontecido em Baku e em Miami duas zonas DRS foram encurtadas em 75 metros, com a última zona na reta da meta a manter-se igual, uma vez que no ano passado pouco ou nada ofereceu ao nível das ultrapassagens.Na antevisão do fim de semana do GP de Miami, a maioria dos pilotos consideram que a entidade federativa está a ir na “direção errada” e…...