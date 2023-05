GP de Miami de Fórmula 1: Luta na Red Bull mantém-se? E a Ferrari, aproxima-se mais?

Depois de várias semanas sem Fórmula 1 em abril, agora é o momento de termos três corridas num só mês, ou quatro em cinco semanas. O GP de Miami de Fórmula 1 é um dos eventos mais animados do ano, algo que só tem paralelo no fim deste mês, no Mónaco. Espera-se uma atmosfera incrível na pista e à volta dela, em Miami este fim-de-semana. Para além de um ambiente brilhante nas bancadas, a zona à volta do Hard Rock…...