A F1 recomenda-se, o WEC recupera, o Dakar tem um plano 2030, mas o WRC ainda anda a pensar na vida…

A FIA e o Promotor do WRC continuam a trabalhar nos novos regulamentos do WRC para 2025, que podem trazer consigo novos construtores para o WRC, embora essa ‘conversa’ dos responsáveis do Mundial de Ralis seja a mesma há muito sem quaisquer resultados visíveis ou mesmo confirmações públicas de interesse por parte de algum construtor.É óbvio que o segredo é a alma do negócio, mas a única marca que disse agora verdadeiramente palpável foi a Renault, por intermédio de Luca…...