F1: As divergências entre McLaren e Alpine

No Grande Prémio do Azerbaijão, o foco estava apontado à McLaren e à Alpine, mas dificilmente o brilho à luz poderia ser mais divergente entre estas duas equipas, com uma a poder abandonar Baku com o sorriso confiante, ao passo que outra passou pelo fim-de-semana com uma cara fechada e deprimida. Ambas as equipas chegavam à quinta etapa do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 deste ano com grandes novidades técnicas, apesar das especificidades do traçado azeri e do novo…...