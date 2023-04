GP Azerbaijão F1: O ‘programa sprint’ e o que esperar da corrida a ‘sério’

Este sábado, durante o evento do Grande Prémio do Azerbaijão, estrearam-se as modificações aos fins-de-semana sprint, mas será que acrescentam alguma coisa? E poderá Charles Leclerc lutar com os Red Bull pela vitória na corrida a ‘sério’? A forma como decorria anteriormente os eventos sprint não acrescentava muito ao programa, uma vez que, na maioria dos casos, os pilotos, para não arriscarem perderem muitas posições na grelha de partida para o Grande Prémio, aquilo que verdadeiramente interessa, mantinham uma postura…...