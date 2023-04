Rali Terras d’Aboboreira, PE6: Kris Meeke lidera, boas lutas em todo o top 10

A manhã de sábado terminou com Kris Meeke/Ola Fløene (Hyundai I20 N Rally2) na frente, numa prova em que a luta tem sido equilibrada à geral. O piloto irlandês revelou que os trilhos e a sujidade na estrada estão a ter algum impacto, mas ainda assim foi suficiente para vencerem o troço, 0.9s na frente de Alejandro Cachón/A. Lopez (Citroën C3 Rally2) com o piloto a confessar no final do troço estar sem pneus atrás. Marco Bulacia/Diego Vallejo (Skoda Fabia…...