GP do Azerbaijão de F1: 5 histórias que prometem passar pelo paddock

Depois de quase um mês de interregno, a Fórmula 1 regressa no próximo fim-de-semana com o Grande Prémio do Azerbaijão e serão muitos os temas que alimentarão as conversas no paddock. Escolhemos cinco temas. Novas regras ‘Sprint’Finalmente foi acordado um novo formato para os fins-de-semana ‘Sprint’ que será estreado no Grande Prémio do Azerbaijão. A primeira versão tinha a característica de a corrida de sábado formar a grelha de partida para a prova de domingo, o que levava a que…...