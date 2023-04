F1: O desafio de ter três corridas em nove dias

O calendário de 24 corridas da Fórmula 1 para este ano teve novamente de sofrer alterações, repetindo-se o cancelamento do Grande Prémio da China. As equipas, sobrecarregadas, fizeram pressão para que não houvesse um evento de substituição para o GP cancelado, passando a existir uma pausa de 4 semanas entre o Grande Prémio da Austrália e a ronda seguinte, no Azerbaijão. Apesar destas semanas servirem para as fábricas produzirem os componentes sobressalentes ou os desenvolvimentos programados para serem apresentados em…...