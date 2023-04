F1: Está a Ferrari tão mal como parece?

A Ferrari protagonizou nas primeiras três corridas do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 deste ano o seu pior início de época desde 2009, mas será que a Ferrari está tão mal como parecem revelar os vinte e seis pontos que ostenta no Campeonato de Construtores?Os homens de Maranello mostravam-se confiantes depois de um Inverno em que tinham conseguido atingir os seus objetivos, mas quando chegaram ao Grande Prémio do Bahrein sofreram um rude choque de realidade, com a Red…...