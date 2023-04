F1: Os impactos ao limite orçamental da sanção à Red Bull

O limite orçamental na Fórmula 1 é um assunto cada vez mais relevante, e com a temporada 2023 já em andamento, é importante analisar a situação atual e o impacto que isso tem nas equipas e nos resultados das corridas. Em 2021, foi implementado um limite de gastos de 145 milhões de dólares por equipa, com algumas exceções permitidas, incluindo gastos com marketing e os 3 salários mais bem pagos pelas estruturas. O objetivo era nivelar o pelotão e reduzir…...