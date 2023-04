Opinião: Os protestos e a sua relevância

"A desobediência é a verdadeira fundação da liberdade. O obediente será escravo". Henry David Thoreau falava da necessidade da desobediência para garantir a liberdade que, caso contrário, é usurpada. E o protesto é uma forma de desobediência que garante a liberdade. Mas tem de ser feita com a devida ponderação. Na segunda corrida do fim de semana da Fórmula E em Berlim, a grelha de partida foi invadida por protestantes do Letzte Generation (Última Geração), que queriam sensibilizar as pessoas…...