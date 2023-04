Fórmula 1: O que pode correr mal à Red Bull?

A Red Bull foi a grande dominadora das três primeiras provas da temporada, sendo considerada a única candidata aos títulos deste ano, mas ainda assim, existem alguns fatores que poderão intrometer-se nos desejos da formação de Milton Keynes… Quando se esperava uma aproximação da Ferrari e da Mercedes, a equipa de bandeira austríaca apresentou-se nos três Grandes Prémios de abertura do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 num momento de forma impressionante, deixando as suas grandes rivais em crise e…...