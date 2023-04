‘Vítimas’ na Ferrari, McLaren e Mercedes comprovam os seus erros

No ténis existem as designações de erro não forçado e erro forçado. Para as jogadas em que os atletas cometem um erro em virtude do maior mérito do seu oponente chama-se erro forçado, enquanto que o erro não forçado acontece quando a jogada ocorre em situação mais simples, sem pressão, sendo a responsabilidade do próprio jogador. O que acontece na Fórmula 1 desde a temporada passada na Ferrari e Mercedes são erros forçados pelo domínio da Red Bull, enquanto a…...