F1, Entrevista a Yuki Tsunoda: “Seria interessante ver como seria o Sebastian (Vettel) como Chefe de Equipa”

Yuki Tsunoda falou para o podcast Beyond the Grid, da Fórmula 1, com Tom Clarkson, sobre este início de temporada da AlphaTauri, a sua relação com Pierre Gasly e Nyck De Vries e muito mais… Como resumirias o teu progresso em 2023 até agora?YT: Eu quero marcar pontos. Estou bastante contente com o desempenho até agora este ano. Na Arábia Saudita, acabei de perder o 10º lugar nas últimas quatro voltas, que defendi durante mais de 15 voltas. É uma…...