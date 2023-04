A história da carreira de Craig Breen

Craig Breen era um lutador! Passou por muito ao longo da sua carreira, que começou por prometer muito, mas depois não foi fácil. Como se sabe, o piloto irlandês de 33 anos, estava a disputar o Campeonato de Portugal de Ralis e ao mesmo tempo a fazer um programa no WRC com a Hyundai, que ainda não estava totalmente definido. FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 2018 -WRC Monte Carlo (FRA) - WRC 24/01/2018 to 28/01/2018 - PHOTO : @World Sabia-se que…...