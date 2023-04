Nissan 240 RS (1983-85): O carro com nome de mulher

O Nissan 240 RS era um perfeito retângulo com rodas. As suas formas eram o oposto das femininas, com ângulos retos e bruscos, em vez das curvas suaves a definirem o corpo. No entanto, teve a sua origem num carro com nome de mulher: o Silvia. Em alguns documentos o 240 RS é mesmo chamado de Nissan Silvia 240 RS mas isso não passa de um preciosismo. Baseado no S11 (ou S110), a segunda geração do Silvia, na verdade teve…...