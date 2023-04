Cla Crusader (1971/1974): O barco que, afinal, é um carro…

Existiram muitos derivados do Hillman Imp ou, simplesmente, carros montados em volta da mecânica do Imp. O Clan Crusader é um desses casos. Ou melhor: uma soma bem conseguida dos dois. Foram produzidos, entre 1971 e 1974, 310 exemplares que, curiosamente (como quase tudo o mais no Hillman Imp…) tiveram mais procura depois da fábrica ser vendida e desmantelada.O Clan Crusader tinha uma carroçaria tipo “sport” de duas portas, em fibra de vidro e a sua mecânica estava baseada na…...