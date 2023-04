Fórmula 1: a história dos fornecedores de pneus

A FIA abriu um concurso para fornecer os pneus em exclusivo para a Fórmula 1, para as épocas de 2025 a 2027, mais um ano de opção. A Pirelli é neste momento a fornecedora exclusiva de pneus para a competição mundial desde 2010 e assim pode continuar, se for a escolhida.Não foram muitos os fornecedores distintos de pneus na F1, desde o seu arranque em 1950, e curiosamente, a Pirelli esteve no prelúdio da Fórmula 1. Em 1950, Dunlop, Englebert,…...